Советник Кадырова обратился к чеченцу, устроившему драку с ОМОНом

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве. Он призвал парня немедленно сдаться и пообещал помочь в решении вопроса с властями.
«Ты сделал преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут как для мусульман и чеченцев. С твоим отцом мы поговорили, и если ты эту позицию не поддерживаешь, и если понимаешь, что такое мужество, ислам, то тогда любому из нас напиши или как-то свяжись с нами», — передает его слова издание Baza. Делимханов также добавил, что Кадыров лично поможет парню «решить вопрос с властями».
Ранее в сети распространилось видео с участием чеченца, на котором молодой человек дрался с полицейским. Им оказался 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев. По словам родителей парня, он никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на акции протеста, а в этот день был в «неадекватном состоянии».
В различных городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.
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