Медиа: Навальный находится в розыске с декабря прошлого года

Алексей Навальный вернется в Россию 17 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный находится в федеральном розыске с конца прошлого года. Постановление ФСИН было подписано 29 декабря, после того, как условно-осужденный перестал отмечаться в инспекции. Об этом сообщается в постановлении Федеральной службы исполнения наказаний.

В документах, опубликованных СМИ, говорится, что розыскные мероприятия против Навального начались в конце ноября. «Розыскное дело было открыто еще 27 ноября. В документах указано, что Навальный не отмечался по делу „Ив Роше“ (тогда он получил условный срок) и игнорировал контроль», — пишет Mash.

Сообщается, что Навальный уведомил ФСИН о своем местонахождении в Германии, где он проходил лечение, только один раз — 23 ноября. Тогда он заявил, что проходит реабилитацию и не знает, когда вернется в РФ. Однако о завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре. После этого ФСИН решила, что Навальный уклоняется от контроля, и начала розыскные мероприятия. В конце декабря он был объявлен в розыск. Адвокат Навального Андрей Кобзев подтвердил СМИ подлинность опубликованного постановления, добавив, что по прибытии в Россию Навальный может быть арестован.

Следующим этапом должно было бы стать объявление Навального в международный розыск. «Германии пришлось бы реагировать на запрос Интерпола, который бы немцы получили по поводу скрывшегося из России осужденного», — пишет «Российская газета». По данным издания, немецкая сторона могла принять решение о невозможности дальнейшего пребывания Навального на территории ФРГ, так как в случае объявления его в международный розыск властям Германии пришлось бы заниматься его арестом либо нарушить международные обязательства. «Не исключено, что именно этим объясняется решение Навального вернуться в Россию», — добавляет газета.

Ранее Навальный сообщил, что вернется в Россию 17 января. После этого политолог Олег Матвейчев предположил, что Навальный летит на родину из-за угроз ФСИН заменить его условный срок реальным. 29 января в Симоновском суде состоится заседание по делу Навального.

Фото: Mash

Фото: Mash