Синоптик предупредил об аномальном потеплении в РФ

Аномальное потепление ожидается в центре Европейской России в последнюю неделю января и первые дни февраля. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. «Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — передает слова Вильфанда РИА «Новости». Такая погода больше характерна для конца марта и даже начала апреля.
Ученый отметил, что самыми холодными за зиму обычно являются последние пять дней января и первые два дня февраля. Однако в этом году температура воздуха будет на 10-13 градусов выше нормы.
Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что в Центральный федеральный округ и на юго-запад России придут теплые воздушные массы. Температура поднимется до 12 градусов выше климатической нормы. Такая погода продержится до 27 января. Ведомство предупредило россиян о гололедице, которая скоро образуется из-за таяния снега.
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