ЦБ и Минюст придумали, как остановить вывод денег из России

В России могут запретить зачисление средств по исполнительным листам на счета за рубежом. Соответствующий законопроект совместно с участниками рынка разрабатывают Минюст и Банк России.
«Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов», — пишет РБК со ссылкой на участника обсуждения. Как уточнил представитель Минюста, эти поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов. Однако эксперты предупредили, что ограничения на переводы по исполнительным листам могут негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний.
По мнению члена генерального совета «Деловой России» Сергея Пронина, канал, по которому «улетали за рубеж огромные суммы», будет закрыт, но лазейки останутся. Тем временем перевод средств по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока у банков нет права блокировать такие операции.
Подписывайтесь на URA.RU в