Доктор Мясников назвал привычку, которая опаснее курения сигарет

Курение кальяна оказалось намного вреднее курения сигарет. Все из-за микро ожогов легких, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микро ожег, что потом может провоцировать рак легкого», — объяснил Мясников. Медик объяснил, что при курении кальяна вредных веществ вдыхается столько же, сколько, если бы человек выкурил пачку сигарет.
Также Мясников напомнил, что безопасного и безвредного курения не существует. Это касается не только кальяна и сигарет, но и сигар, и трубки. Все это вызывает риск развития рака в полости рта.
Ранее врач рассказал о скрытых признаках развития рака, пишет агентство Nation news. При этом для окружающих табачный дым может быть даже вреднее, чем для курильщиков, уточняет «Национальная служба новостей». С 2021 для курящих россиян вводятся новые запреты.
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