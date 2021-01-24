24 января 2021

Доктор Мясников назвал привычку, которая опаснее курения сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная тусовка с кальянами на Вознесенской горке. Екатеринбург , пламя, поджог, уголь для кальяна, огонь
Употребление одного кальяна равносильно курению полутора пачек сигарет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Курение кальяна оказалось намного вреднее курения сигарет. Все из-за микро ожогов легких, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микро ожег, что потом может провоцировать рак легкого», — объяснил Мясников. Медик объяснил, что при курении кальяна вредных веществ вдыхается столько же, сколько, если бы человек выкурил пачку сигарет.

Также Мясников напомнил, что безопасного и безвредного курения не существует. Это касается не только кальяна и сигарет, но и сигар, и трубки. Все это вызывает риск развития рака в полости рта.

Ранее врач рассказал о скрытых признаках развития рака, пишет агентство Nation news. При этом для окружающих табачный дым может быть даже вреднее, чем для курильщиков, уточняет «Национальная служба новостей». С 2021 для курящих россиян вводятся новые запреты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...