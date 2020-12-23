Для курильщиков в 2021 году введут новые запреты

С января 2021 года курение окажется под запретом в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».
Исключением станут только зоны для курильщиков. Согласно закону, они должны быть специальной табличкой. «Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено», — рассказала агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Он также напомнил о запрете курения на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли и добычи.
Ранее стало известно, что в России могут создать курилки для кальянов и вейпов в многоквартирных домах. Комнаты курения для кальянов и вейпов должны быть оборудованы в помещениях общего пользования после одобрения собственников жилья. В документе прописаны требования к курилкам. В частности, они должны быть оснащены пепельницами, огнетушителем, вытяжкой, освещением и плотно закрывающейся дверью со знаком «Место для курения».
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