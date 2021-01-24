СМИ: в Пермском крае закончилась вакцина против коронавируса

Запись на вакцинацию доступна только в Соликамске, Чусовом и Нытве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае закончились запасы вакцины от COVID-19. По данным регионального портала «К врачу», сейчас на вакцинацию можно записаться лишь в поликлиники Нытвы, Чусового и Соликамска.

«Ждем вторую партию „Спутник V“. Сейчас вакцины в поликлиниках нет. Закупили, по контракту новая партия в 108 тыс. доз должна прийти до конца января», — приводит слова анонимного собеседника в региональном минздраве портал Properm.ru.

По данным портала «К врачу», запись к врачу инфекционисту открыта только в трех поликлиниках региона. В Нытве и Чусовом прямо указано, что запись ведется на вакцинацию против коронавируса. В Соликамске про COVID-19 ничего не сообщается.

URA.RU попросило пресс-службе регионального минздрава прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен. К 20 января в край поступило 8542 дозы вакцины против коронавируса. К этому моменту прививки можно было поставить уже в 21 медицинской организации края.

Записаться на вакцинацию можно лишь в поликлиники Соликамска, Чусового и Нытвы Скрин: k-vrachu.ru