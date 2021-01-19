Очередь на прививку от COVID в Перми расписана на 2 недели вперед

Запись в поликлиники на вакцинацию расписана на две недели вперед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В поликлинике Перми возник ажиотаж на вакцинирование от новой коронавирусной инфекции. Жители отдаленных территорий едут в краевую столицу, чтобы поставить прививку, рассказали URA.RU в регистратуре ГКБ имени Гринберга. Там пояснили, что запись на вакцинацию расписана на две недели вперед.

«Ближайшая запись на вакцинацию у нас открыта на первые числа февраля: 3, 4, 5-е. Потому что будем принимать на повторное вакцинирование тех, кто уже поставил первую прививку. Желающих поставить прививку много — в среднем, в день по 20-30 человек проходят по записи. Некоторые приходят на прививку целыми семьями», — сообщили в регистратуре поликлиники. В медклинике добавили также, что на вакцинацию в ГКБ имени Гринберга едут жители и других городов края.

В городской поликлинике на Писарева, 56 также пояснили, что «записи на вакцинацию нет до 2 февраля». В регистратурах поликлиники № 4 и поликлиники на Малой Ямской никто не ответил. Запись на вакцинацию через портал Госуслуги также доступна не ранее, чем через 14 дней.

В пресс-службе министерства здравоохранения края URA.RU пояснили, что к вакцинации полностью подготовлено 21 медучреждение края. При этом в территориях края пока ажиотажа на вакцинацию нет, ответили в ведомстве.

Вакцинация в Пермском крае началась на прошлой неделе. Первыми прививать от коронавируса начали восемь поликлиник Перми. С 20 января к проведению вакцинации подключились медучреждения Пермского района, Чусового, Кудымкара, Кунгура и ряда других городов.