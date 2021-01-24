В крупной больнице Челябинска сменился руководитель

Коллективу городской больницы №8 Челябинска (ГКБ №8) представили нового руководителя — им стала Наталья Реминец. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе лечебного учреждения. Новый руководитель сменил в должности Алексея Конашова, руководившего больницей с декабря 2019 года.
«Исполняющей обязанности главного врача ГКБ №8 25 января назначена Наталья Реминец. Приказ подписан начальником управления здравоохранения администрации Челябинска Натальей Горловой. Алексей Геннадьевич [Конашов] останется сотрудником нашей больницы, но в другой руководящей должности», — пояснили URA.RU в пресс-службе больницы. О причинах отставки медика не сообщается.
Реминец закончила Челябинский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело» в 1995 году, в 2004 году стала кандидатом медицинских наук. С 2017 года работала начальником отдела по обеспечению и защите прав застрахованных граждан регионального ФОМС, с осени 2019 года — замдиректора по вопросам организации ОМС в ТФОМС Челябинской области.
ГКБ №8 является одним из самых крупных лечебных учреждений областного центра, оказывая помощь жителям Тракторозаводского района. В структуру больницы входят две поликлиники №1 и №2, женская консультация, родильный дом и несколько хирургических отделений. На данный момент больница подчиняется горздраву Челябинска, которым руководит Горлова, и которое будет ликвидировано летом 2021 года. После этого управлять медициной мегаполиса будет министерство здравоохранения региона.
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