14 декабря 2020

В Челябинске ликвидируют горздрав

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, реанимобиль, медицина катастроф, врачи, скорая помощь, медики, доктор
Полномочия горздрава будут переданы в минздрав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочия управления здравоохранения Челябинска передадут минздраву региона. Эту информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мы внесем изменения в соответствующий областной закон до конца года. Планируем, что вопрос рассмотрят на сессии заксобрания 24 декабря», — сообщила она URA.RU. При минздраве будет создана отдельная структура, которая будет отвечать за лечебные учреждения Челябинска.

Гехт отметила, что уже практически все городские округа и муниципальные районы, кроме Челябинска и Карталинского района, передали полномочия в область. Вопрос о реорганизации горздрава и о передаче полномочий обсуждался еще в 2013 году, когда сити-менеджером Челябинска был Сергей Давыдов, но в итоге процесс притормозили.

«Действительно, данная программа запущена. Создана спецкомиссия по передаче медицинских учреждений Челябинска в собственность области. Начнем работать в этом году, в 2021 году программа будет полностью реализована», — пояснил URA.RU министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Председатель заксобрания региона Владимир Мякуш сообщил URA.RU, что пока этот вопрос в повестку не вносился. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU сообщили, что это относится к полномочиям правительства региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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