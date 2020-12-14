В Челябинске ликвидируют горздрав

Полномочия горздрава будут переданы в минздрав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочия управления здравоохранения Челябинска передадут минздраву региона. Эту информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мы внесем изменения в соответствующий областной закон до конца года. Планируем, что вопрос рассмотрят на сессии заксобрания 24 декабря», — сообщила она URA.RU. При минздраве будет создана отдельная структура, которая будет отвечать за лечебные учреждения Челябинска.

Гехт отметила, что уже практически все городские округа и муниципальные районы, кроме Челябинска и Карталинского района, передали полномочия в область. Вопрос о реорганизации горздрава и о передаче полномочий обсуждался еще в 2013 году, когда сити-менеджером Челябинска был Сергей Давыдов, но в итоге процесс притормозили.

«Действительно, данная программа запущена. Создана спецкомиссия по передаче медицинских учреждений Челябинска в собственность области. Начнем работать в этом году, в 2021 году программа будет полностью реализована», — пояснил URA.RU министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Председатель заксобрания региона Владимир Мякуш сообщил URA.RU, что пока этот вопрос в повестку не вносился. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU сообщили, что это относится к полномочиям правительства региона.