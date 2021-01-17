Ликвидация горздрава Челябинска вышла на новый этап

В медицине Челябинска грядут большие изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрание Челябинской области поступили документы о передаче полномочий горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района на уровень региона. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Обе структуры будут ликвидированы.

«Речь идет о признании утратившими силу ряда положений нескольких областных законов, — уточнил Мякуш. — Медицинские учреждения Челябинска и Карталинского района передаются минздраву региона». По словам спикера, он уже отправил документ председателю комитета по социальной политике ЗСО Сергею Буякову.

«Комитет рассмотрит документы и если примет решение, мы вынесем его на сессию», — заявил Мякуш. Сессия состоится 28 января. Пока решается, рассмотрят документ сразу в трех чтениях или будут дорабатывать после первого.

Челябинск и Карталинский район оставались единственными муниципалитетами региона с муниципальными лечебными учреждениями. В других городах и районах такие учреждения уже переданы в управление минздрава региона. Для передачи полномочий создана специальная комиссия. Отвечать за процесс будет и. о. первого замминистра здравоохранения области Дмитрий Тарасов. Ряд сотрудников управлений, попавших под ликвидацию, будут переведены в минздрав.