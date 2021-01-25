Малая партия поборется за места в парламентах 39 регионов России

Российские экоактивисты начинают подготовку к выборам в заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Зеленая альтернатива» заявила о намерении принять участие в выборах в заксобрания в субъектах РФ. Как заявили URA.RU политологи, это выдвижение вполне оправданно, и в перспективе у партии есть шанс попасть в Госдуму.

Партия «Зеленая альтернатива» 25 января сообщила, что примет участие в выборах в заксобрания 39 регионов РФ. Как объяснил председатель партии Руслан Хвостов, в партии видят мощный общественный запрос и серьезный потенциал «альтернативной» повестки в Ставрополье, в Иркутской и Омской областях, Красноярском крае, в регионах северо-запада и Большого Урала. «Что касается федерального уровня, то помимо партийного списка „Зеленая Альтернатива“ выдвинет кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округах», — заявил Хвостов.

«Тема экологии в российской политике недооценена. Однако востребованность этой повестки видна, поэтому у партии „Зеленая альтернатива“ есть все шансы представить свою программу и быть услышанными — в первую очередь избирателями, — поделился с URA.RU член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков. — Партия уникальна еще и тем, что открывает новую нишу: она не выступает на поле патриотических партий, не входит в поле „Единой России“. Это может привлечь новый электорат, который до этого скептически относился к политической повестке».

По мнению политолога, главы федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, решение партии «Зеленая альтернатива» вполне разумно. «Экологическая повестка очень актуальна в Европе, в Россию это еще только приходит, но это очень перспективное направление. Количество граждан, которые обращают внимание на проблемы экологии, достаточно большое. Но я бы все-таки не стал переоценивать количество таких избирателей — не потому что экологические вопросы не важны, а потому что существует большое количество более важных социально-экономических вопросов, — объяснил эксперт. — Я бы предположил, что партия может претендовать на 3% в Госдуме, может взять какие-то места в региональных парламентах. В том, что они попадут в состав Госдумы как партия, я очень сомневаюсь. Но сейчас главная задача для „Зеленой альтернативы“ — стать политической партией в полном смысле этого слова, то есть заявить о себе. Если они сделают это, то к ним будут относиться серьезно».

Экологическая партия «Зеленая альтернатива» стала одной из новых политических сил, которая была зарегистрирована в 2020 году и прошла в региональные парламенты, напоминает «Национальная служба новостей». Партия получила право участвовать в выборах без подписей, передает телеканал 360. В единый день голосования 19 сентября 2021 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.

Ранее высокопоставленный источник URA.RU на условиях анонимности рассказал, что существует два сценария избирательной кампании. По первому, под который в 2020 году создавались новые партии, они должны пройти в Госдуму, а депутаты будут представлять интересы до 90% россиян. Однако эта концепция несет риски, поэтому такой сценарий не получил окончательного одобрения. Также существует вторая стратегия — ставка будет делаться исключительно на ЕР, а малым партиям не дадут получить много мандатов.