В ЯНАО не смогли устранить свалки размером с Ватикан

В посёлке Тазовский свалки размером с Ватикан Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Администрация поселка Тазовский в ЯНАО не убирала несанкционированные свалки на семи участках общей площадью 42 гектара. Это всего на 2 гектара меньше размеров города-государства Ватикана (44 Га). Не помогло в решении вопроса и представление прокурора. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

«Установлено, что на 7 земельных участках, расположенных на территории п. Тазовский, организованы несанкционированные свалки отходов, состоящих из промышленных, строительных и бытовых отходов, различного видового состава и класса опасности, которые размещены непосредственно на почвенном покрове общей площадью свыше 42 Га», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

Из-за того, что чиновники не выполнили представления прокурора и не ликвидировала свалки, на них подали в суд. Суд полностью удовлетворил все требования прокурора. Дозвониться до администрации на момент выхода материала не удалось.

Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что прокуратура обязала администрацию Лабытнанги установить освещение на улицах города.