Ученые назвали три признака, что человек переболел коронавирусом

Затруднение дыхания может появиться из-за фиброза легких Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У тех, кто уже переболел коронавирусом, можно выделить три основных признака последствий заболевания: это одышка, боль в суставах и боль в мышцах. Так считают иностранные ученые.

«Коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани», — пояснил ученый Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра здоровья UNC Амир Барзин, комментируя одно из последствий перенесенной инфекции. Его слова приводит английское издание Express.

Исследование боли в суставах у пациентов, перенесших коронавирус, опубликовано в английском научном издании Lancet. «Артралгия (боль в суставах — прим. ред.) — это один из симптомов, который возникает у пациентов с COVID-19 и присутствует в 14,9% случаев», — говорится в сообщении.

Одышка или затруднение дыхания — третий точный симптом коронавирусной инфекции. У переболевших может наблюдаться фиброз — рубцевание тканей легких, который является следствием проблем с дыханием.

Некоторые эксперты считают, что страх перед коронавирусной инфекцией сильно ослабляет иммунитет. Из-за этого организм становится уязвимее к вирусу. «Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь», — заявил психотерапевт Игорь Салынцев. Его слова приводит «Ридус».

В России ограничения из-за COVID-19 можно будет снять к началу второй половины 2021 года, когда вакцину получит 60-70% населения страны. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Николай Малышев.