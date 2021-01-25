Инфекционист назвал дату снятия ограничений по коронавирусу

Чтобы отменить коронавирусные ограничения, вакцину от COVID-19 должно получить 70% населения РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Большинство ограничений из-за коронавируса можно будет снять к началу второй половины года, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Он объяснил, что к этому времени вакцину от COVID-19 должно получить 60-70% населения России.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела. Тогда можно будет говорить, что значительная часть ограничений будет снята», — приводит РИА «Новости» заявление Малышева. При этом врач подчеркнул, что вакцинация не отменяет ношение масок и соблюдение дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество граждан имеют иммунитет к инфекции.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января. Врачи ожидают, что процесс формирования коллективного иммунитета может занять несколько месяцев, пишет «Национальная служба новостей». Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в первом квартале 2021 года в медицинские организации должно поступить более 17 млн доз вакцины от COVID-19, уточняет RT. Вместе с тем, Центробанк России ожидает рост цен в тех отраслях, которые наиболее пострадали в пандемию.