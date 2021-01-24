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Иностранцу отказали в переезде в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
В 2020 году из других стран в Курган хотели переехать 53 соотечественника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган в 2020 году хотели переселиться 53 соотечественника, проживающих за рубежом. Одному из них отказали. Об этом 25 января URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В заявлении соотечественника указана цель переселения на постоянное проживание в город Курган — осуществление трудовой деятельности по профессиям „Менеджер“ и „Оператор ЭВМ“. Указанные профессии не входят в перечень профессий, востребованных на рынке труда Кургана в 2020 году для отбора претендентов на участие в программе», — объяснили отказ в мэрии.

Вместе с теми, чьи заявления приняли, в Курган переедут 58 членов их семей. В город планируют переселиться жители Казахстана (76,9%), Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

В мэрии отметили, что большинство из переехавших уже проживают в Кургане, имеют родственников, а некоторые учатся или работают. Из них 18 человек имеют высшее образование, 23 — среднее специальное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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