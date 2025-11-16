Курганский должник сел в колонию за удар пристава и угрозу поленом

Суд вынес решение по делу о нападении на пристава в Альменево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Должник из Альменевского округа Курганской области ударил пристава ногой, замахнулся поленом и получил срок в колонии. Об этом говорится в судебных документах.

«Должник нанес судебному приставу удар ногой, сорвал погон с его формы. Затем он замахнулся на него фрагментом бревна», — передает Альменевская газета «Трибуна» со ссылкой на решение суда.