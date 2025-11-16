Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Курганский должник сел в колонию за удар пристава и угрозу поленом

16 ноября 2025 в 15:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд вынес решение по делу о нападении на пристава в Альменево

Суд вынес решение по делу о нападении на пристава в Альменево

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Должник из Альменевского округа Курганской области ударил пристава ногой, замахнулся поленом и получил срок в колонии. Об этом говорится в судебных документах.

«Должник нанес судебному приставу удар ногой, сорвал погон с его формы. Затем он замахнулся на него фрагментом бревна», — передает Альменевская газета «Трибуна» со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что мужчина был пьян и нецензурно ругался на пристава. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал