Курганский должник сел в колонию за удар пристава и угрозу поленом
Суд вынес решение по делу о нападении на пристава в Альменево
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Должник из Альменевского округа Курганской области ударил пристава ногой, замахнулся поленом и получил срок в колонии. Об этом говорится в судебных документах.
«Должник нанес судебному приставу удар ногой, сорвал погон с его формы. Затем он замахнулся на него фрагментом бревна», — передает Альменевская газета «Трибуна» со ссылкой на решение суда.
Уточняется, что мужчина был пьян и нецензурно ругался на пристава. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
