В Кургане вспомнили лозунг о демократии, который украшал новогоднюю площадь. Фото
Площадь в Кургане украшали лозунгами в прошлом веке
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В конце восьмидесятых годов прошлого века новогоднюю площадь в Кургане украшал лозунг о необходимости демократических перемен. Об этом вспомнили горожане.
«На улице Гоголя в новый год 1988-1989-го висел лозунг о том, что демократические перемены приведут к ускорению социально-экономического развития страны. На его фоне находились детские горки», — сообщается в паблике «Старый Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Лозунг был частью городского пространства
В этом году администрация Кургана уделяет особое внимание подготовке к Новому году: разработана единая концепция украшения города, на центральной площади имени Ленина установят елку и зальют каток. Воспоминания горожан о лозунге на улице Гоголя в конце 80-х годов напоминают, как раньше оформляли новогодние пространства в городе.
