В конце восьмидесятых годов прошлого века новогоднюю площадь в Кургане украшал лозунг о необходимости демократических перемен. Об этом вспомнили горожане.

«На улице Гоголя в новый год 1988-1989-го висел лозунг о том, что демократические перемены приведут к ускорению социально-экономического развития страны. На его фоне находились детские горки», — сообщается в паблике «Старый Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Лозунг был частью городского пространства Фото: паблик «Старый Курган» ВК