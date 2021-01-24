Самый богатый депутат Сургута пытается сорвать выборы мэра

Депутат и экс-кандидат в главы Сургута Евгений Барсов пытается остановить перевыборы мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Экс-кандидат в мэры Сургута и депутат городской думы Евгений Барсов требует отложить перезапуск процедуры выборов главы города. Он написал жалобы в Генеральную и окружную прокуратуру и подготовил иск в суд, где говорит о незаконности снятия его кандидатуры с конкурса на пост градоначальника. Копии документов имеются в распоряжении URA.RU.

Барсов считает, что у конкурсной комиссии по выборам главы Сургута не было оснований, чтобы отказывать ему в статусе кандидата. «Считаю, что до разрешения спора по настоящему административному иску дума города Сургута не вправе принимать решение о назначении нового конкурса, так как данное решение может повлечь за собой новые правовые последствия», — говорится в иске Барсова в Сургутский городской суд.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО журналисту агентства заявили, что к ним жалоба от Барсова еще не поступила. У председателя конкурсной комиссии по выборам главы Сургута Александра Сальникова выключен мобильный телефон. Спикер городской думы Надежда Красноярова не ответила на телефонный звонок журналиста URA.RU.

По мнению заведующего лабораторией юридического института Югорского госуниверситета Владимира Брюхова, наложение такого запрета на действия думы неправомочно. «Нет такой нормы закона, чтобы приостанавливать работу думы на время разбирательства», — заключил юрист, комментируя иск Барсова.

Ранее URA.RU сообщало, что Барсов уже заявлял о желании оспорить решение конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. В самой комиссии утверждают, что отказы в регистрации претендентов на пост мэра были сделаны из-за ошибок в оформлении документов.

По итогам декларационной кампании за 2019 год Барсов являлся самым богатым депутатом городской думы. Он заработал порядка 74 миллионов рублей.