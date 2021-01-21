21 января 2021
20 января 2021

Экс-кандидат на пост мэра Сургута идет в суд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, барсов евгений
Евгений Барсов утверждает, что ему так и не объяснили, где он ошибся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Претендент на пост главы Сургута, депутат городской думы от ЛДПР Евгений Барсов обжалует решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры в суде. Об этом он рассказал во время прямого эфира, транслируемого на личной странице «ВКонтакте», передает корреспондент URA.RU.

«Я подаю заявление в суд и буду оспаривать решение конкурсной комиссии. Сейчас оно готовится и прорабатывается юристами, заявление обязательно будет. Никто из конкурсантов до сих пор не знает какие ошибки вменяются», — объяснил Барсов.

Комиссия, в которую входят члены регионального правительства, депутаты окружной и городской думы, признала конкурс на выборы мэра Сургута несостоявшимся. Среди причин — неполные или недостоверные данные в предоставленных документах. Во время эфира у Барсова спросили, почему в его документах не была отражена некая недвижимость за рубежом. Барсов ответил, что таких объектов у него нет, а вопрос — провокация. Председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Сургута Александр Сальников не ответил на звонки журналиста URA.RU.

По мнению заведующего лабораторией юридического института Югорского госуниверситета Владимира Брюхова, судебные перспективы у Барсова небольшие. «Маловероятно, что Барсов сможет доказать, что его не допустили незаконно. Вряд ли суд признает нарушение в работе комиссии, но это его право — обжаловать решение комиссии в суде», — считает юрист.

Ранее URA.RU писало, что конкурсная комиссия признала конкурс на выборы мэра Сургута несостоявшимся. Практически у всех кандидатов выявлены неполные или неподтвержденные сведения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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