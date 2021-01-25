Ученые РФ пообещали вакцину от аллергии на кошек в этом году

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Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, кошка на батарее, осень
Аллергикам обещают прививку уже в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России вакцину от аллергии на кошек выпустят уже в этом году. Такую информацию сообщил ректор Сеченовского университета, разрабатывающего препарат, Петр Глыбочко.

«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Если пандемия не помешает, в этом году будет [вакцина]», — сказал ученый. Его слова передает РИА «Новости».

Ветеринары тем временем обеспокоены здоровьем самих кошек. Они считают, что кошки страдают от коронавируса так же сильно, как и люди, поэтому переболевшему питомцу нужно создавать особые условия проживания и сменить диету. Об этом изданию «Ридус» рассказал ветврач Андрей Пашкевич.

Чаще коронавирусом заболевают животные с аутоиммунными проблемами. У них вирус может мутировать и вызвать осложнение. Однако человек не может ни передать коронавирус животному, ни получить инфекцию от него, утверждают врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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