Мэра из ХМАО ждет непростой разговор с губернатором

Губернатор Комарова встретится с мэром, которому грозила уголовная ответственность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сегодня вылетает в Сургут, чтобы провести ряд встреч, в том числе с мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Сургуте глава региона проведет рабочую встречу с главой города Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым по вопросам обеспечения муниципалитетом обязательств по реализации жилищных программ. В плане губернатора и другие встречи», — добавили в департаменте.

По мнению источника агентства, губернатор и мэр обсудят проблему с балками, снести которые в Нефтеюганске должны были еще в прошлом году. По этому поводу высказывалась и генеральная прокуратура. Надзорное ведомство накладывало соответствующие обязательства на мэра, но исполнить эти обязательства в администрации не смогли. На сегодняшний момент, в Нефтеюганске осталось около ста балков.

Ранее URA.RU сообщало, что Нефтеюганск оказался в числе муниципалитетов, где балки не были снесены до конца 2019 года. Поэтому Дегтярев, наряду еще с пятью югорскими мэрами, получил предостережение от заместителя генерального прокурора РФ Гулягина о недопустимости нарушения закона.