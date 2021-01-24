Силовик, пнувший женщину в Петербурге, пришел к ней с цветами. Видео

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Москва
Полицейский, ударивший женщину, работал на акции протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Полицейский, который пнул в живот женщину во время несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального, извинился. Для этого мужчина пришел к пострадавшей в больницу с цветами.

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — приводит слова правоохранителя telegram-канал Mash. Он назвал произошедшее личной трагедией. Пострадавшая простила его и приняла цветы. «Ладно, ничего страшного. С богом», — сказала женщина.

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН ударил женщину в живот. Это произошло во время несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Она получила травму головы. Пострадавшую уже выписали из медицинского учреждения, пишут «Невские новости».

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Его предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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