Юрист назвала два способа получить повышенную пенсию в РФ

Россияне смогут рассчитывать на повышенную пенсию, если устроятся на гражданскую и военную службу или начнут самостоятельно формировать накопления. Об этом заявила юрист Любовь Шурыга.
По ее словам, лимит на максимально высокую зарплату, которая имела бы значение для будущей пенсии, в 2021 году составляет 110 тысяч рублей. «Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет. Остаётся простой вариант — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно», — рассказала Шурыга в беседе с «Московским Комсомольцем».
Юрист уточнила, что получать максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. В этом случае можно рассчитывать на социальные выплаты около 40 тысяч рублей. Однако, по ее словам, это все равно менее эффективно, чем получать «специальную» пенсию, положенную государственным гражданским и военным служащим. Так, например, если бывший военный ушел работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста, он может рассчитывать сразу на две пенсии.
Ранее стало известно, какая пенсия у космонавтов РФ. Так, первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова получает выплаты размером в 50 тысяч рублей. Кроме того, 83-летняя Терешкова зарабатывает ежемесячно несколько сотен тысяч рублей.
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