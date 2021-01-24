СМИ раскрыли размеры пенсии Терешковой и других космонавтов РФ

У Терешковой есть несколько квартир и дом - одни апартаменты в Гранатовом переулке в Москве оцениваются в 200 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова получает пенсию размером в 50 тысяч рублей. Кроме того, 83-летняя Терешкова зарабатывает ежемесячно несколько сотен тысяч рублей.

«Ее пенсия составляет примерно 50 тысяч рублей в месяц. Плюс зарплата депутата в несколько сотен тысяч в месяц», — пишет Infox.ru. По данным агентства, у нее есть несколько квартир и дом — одни апартаменты в Гранатовом переулке в Москве оцениваются в 200 миллионов рублей.

Светлана Савицкая была первой, кто вышел в открытый космос. Она также являлась депутатом Госдумы. Сейчас преподает в Московском авиационном институте. Согласно декларации за 2019 год, ее доход равнялся 16 миллионам рублей. Виктор Савиных трижды выходил в открытый космос. Он также успел побыть депутатом и возглавить московский вуз. Сейчас экс-космонавт находится на заслуженной пенсии. Согласно декларации за 2016 год, доход Савиных составлял около 10 миллионов рублей.

В общей сложности больше года во внеземной орбиты провел Александр Волков. Он был главой администрации Звездного городка и являлся советником генерального директора аэропорта Шереметьево. На сегодняшний день о доходах Волкова практически ничего не известно, однако размер его пенсии составляет от 165 до 255 тысяч рублей в месяц.

Ранее был назван размер пенсии Якубовича, Гузеевой и других легенд ТВ. Так, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович получает около 23 тысяч рублей. Кроме того, ему положена надбавка около 30 тысяч за звание «народный артист». Ведущий «Стоянов шоу» народный артист Юрий Стоянов с учетом двух надбавок получает 62 тысячи рублей. Высокая пенсия также у телевизионного диктора 88-летнего Игоря Кириллова. Помимо надбавки за звание народного артиста, ему полагается еще и индивидуальная страховая пенсия за свои заслуги. Ее выплачивает коммерческая организация.