25 января 2021

Кашин: Сталин страшнее Гитлера. Журналисту не понравился новый законопроект Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Кашин, кашин олег
Закон будет носить запретительный характер, сказал публицист Фото: kashin.guru

Новый законопроект Владмира Путина говорит о том, что тема Второй мировой войны для президента РФ является приоритетной. Такое мнение выразил журналист Олег Кашин.

Ранее глава государства попросил Госдуму подготовить закон, запрещающий публично отождествлять действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. По мнению Кашина, закон будет носить запретительный характер.

«Могут запретить книгу „Жизнь и судьба “ Василия Гроссмана. О чем эта новость? Путин, который зациклен на Второй мировой войне, показал всем, что он тот самый президент, который волнуется о Второй мировой. По содержанию я добавлю, естественно, отождествлять никто не собирается, поскольку Сталин хуже Гилера», — сказал публицист в эфире радио «Комсомольская правда».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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