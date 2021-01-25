Новый законопроект Владмира Путина говорит о том, что тема Второй мировой войны для президента РФ является приоритетной. Такое мнение выразил журналист Олег Кашин.
Ранее глава государства попросил Госдуму подготовить закон, запрещающий публично отождествлять действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. По мнению Кашина, закон будет носить запретительный характер.
«Могут запретить книгу „Жизнь и судьба “ Василия Гроссмана. О чем эта новость? Путин, который зациклен на Второй мировой войне, показал всем, что он тот самый президент, который волнуется о Второй мировой. По содержанию я добавлю, естественно, отождествлять никто не собирается, поскольку Сталин хуже Гилера», — сказал публицист в эфире радио «Комсомольская правда».
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