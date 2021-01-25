Путин предложил запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Президент против сравнения СССР и Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму подготовить закон, запрещающий публично отождествлять действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом рассказал сам глава государства.

«Подготовить к рассмотрению проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии», — приводит РИА «Новости» слова Путина. Сообщается также, что закон планируется рассмотреть в весенней сессии.

Это не первое высказывание президента РФ о недопустимости сравнения двух стран во время Великой Отечественной войны. Ранее он назвал разговоры об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за начало Второй мировой войны «чушью».

Тема сравнения Сталина и Гитлера болезненна не только для президента РФ. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, норвежца по происхождению, поставившего в один ряд Гитлера и Сталина, пожелал, чтобы жителям Норвегии стало за это стыдно. Об этом напоминают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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