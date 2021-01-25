Путин предложил запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму подготовить закон, запрещающий публично отождествлять действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом рассказал сам глава государства.
«Подготовить к рассмотрению проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии», — приводит РИА «Новости» слова Путина. Сообщается также, что закон планируется рассмотреть в весенней сессии.
Это не первое высказывание президента РФ о недопустимости сравнения двух стран во время Великой Отечественной войны. Ранее он назвал разговоры об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за начало Второй мировой войны «чушью».
Тема сравнения Сталина и Гитлера болезненна не только для президента РФ. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, норвежца по происхождению, поставившего в один ряд Гитлера и Сталина, пожелал, чтобы жителям Норвегии стало за это стыдно. Об этом напоминают «Дни.ру».
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