Счетная палата нашла коррупцию при строительстве дороги в Китай

Сроки строительства автодорог по маршруту «Европа — Западный Китай» могут быть сорваны из-за коррупции. Об этом заявили аудиторы Счетной палаты в специальном докладе.
«Значительное количество вопросов аудиторов вызвала организация строительства дороги в обход Балашихи. Например, оценка земельных участков на этом отрезке была проведена ненадлежащим образом. Стоимость земли установили на основании ее сопоставления с аналогичными территориями, уже включенными в рыночный оборот», — передают «Известия». Однако назначение территорий на участке разное. Поэтому выкуп мог проводиться по завышенной стоимости.
Также аудиторы отметили, что размер компенсации владельцу некоторых участков в районе Балашихи был определен по градостроительному плану. При этом, опираясь только на этот документ, компании было возмещено более 100 млн рублей. Однако она практически не обладает опытом застройки.
Кроме того, Счетная палата подчеркнула, что по одному из 12 этапов строительства трассы Москва — Нижний Новгород — Казань Росавтодор заключил контракт с подрядчиком, опыт работы которого лишь два года. Компания была выбрана без проведения конкурса и является исполнителем заказа на 43 млрд рублей.
Проект «Европа — Западный Китай» входит в комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. В него включены также проекты «Морские порты России», «Железнодорожный транспорт и транзит» и другие. На эти цели планировалось потратить 6,3 трлн рублей.
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