В Челябинске задержали полицейского с наркотиками

Сотрудник ДПС находился в состоянии наркотического опьянения Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС) был задержан по подозрению в хранении наркотических веществ. По предварительным данным, он находился на выходном дне в собственном автомобиле в состоянии наркотического опьянения, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«По данному факту ведется проверка. Сотрудник находился на выходном дне. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из правоохранительных органов. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — заявили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, при досмотре сотрудника ДПС при нем обнаружили сверток с наркотическим веществом. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что, в данный момент, такой информации у них нет.