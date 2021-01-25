25 января 2021

В Челябинске задержали полицейского с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Сотрудник ДПС находился в состоянии наркотического опьянения Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС) был задержан по подозрению в хранении наркотических веществ. По предварительным данным, он находился на выходном дне в собственном автомобиле в состоянии наркотического опьянения, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«По данному факту ведется проверка. Сотрудник находился на выходном дне. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из правоохранительных органов. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — заявили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, при досмотре сотрудника ДПС при нем обнаружили сверток с наркотическим веществом. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что, в данный момент, такой информации у них нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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