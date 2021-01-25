Свердловские вузы назвали срок окончания дистанционного обучения

Аудитории в вузах Екатеринбурга в феврале вновь заполнятся студентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректоры екатеринбургских вузов на пресс-конференции рассказали, когда студенты вернутся с дистанционного обучения в аудитории. Это произойдет сразу по окончанию зимних каникул.

«15 февраля, как только закончатся каникулы. Лекции будем давать в дистанте, а семинары, лабораторные, практические работы — все, что происходит в небольших группах — все будет даваться в оффлайне», — прокомментировал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Глава Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун сообщила, что первые три курса студентов вуза и во время режима повышенной эпидемиологической готовности учились очно. «Стоматологический факультет работает очно, клиническая психология и фармацевтика (это все небольшие факультеты) — очно. Сейчас задача 4-й, 5-й курсы вывести с дистанционного обучения», — пояснила Ольга Ковтун.

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик пообещал, что студенты начнут учиться в нормальном режиме с 1 февраля. «Магистратура остается на дистанте, это их пожелание. Многие работают, им так проще осваивать материал. Но дистанционные формы обучения сохранятся. Как сказал президент, положительные наработки надо сохранить», — добавил Владимир Бублик.

По словам его коллег, дистанционное обучение пришлось по душе самим студентам: по итогам опроса в УрФУ за его сохранение выступили 60%, в УГМУ — 70% обучающихся. «Главное, чтобы студенты освоили материал, а наша задача как преподавателей проконтролировать результат. То лучшее, что мы вынесли из сегодняшней ситуации [с коронавирусом], мы возьмем с собой в последующую жизнь», — резюмировала Ольга Ковтун. Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало вузам начинать выводить студентов с дистанта. На него студентов перевели в связи с пандемией коронавируса COVID-19 весной 2020 года.