Выявлена особенность иммунитета, ослабляющая действие вакцины

Российская вакцина от коронавируса лишена основного недостатка двухкомпонетных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эффективность двухкомпонетных вакцин от коронавируса может существенно снижаться после второй дозы из-за человеческого иммунитета. Об этом сообщили разработчики британского препарата AstraZeneca.

«Когда человеку вводят вакцину с вирусным вектором, иммунная система не только вызывает иммунный ответ против шипового белка коронавируса, но и вырабатывает ответ против самого вирусного вектора. Этот иммунный ответ может затем уничтожить часть бустерной дозы при ее последующей доставке, прежде чем она сможет оказать влияние», — пишет британское агентство The Conversation со ссылкой на разработчиков препарата.

В отличие от британской, российская двухкомпонетная вакцина «Спутник V» лишена подобных проблем. По информации журналистов, это связано с использованием в обоих компонентах разных человеческих аденовирусов.

Для проверки своей гипотезы специалисты AstraZeneca решили протестировать новый способ введения вакцины. Первой дозой будет использован британский препарат, второй — российский.