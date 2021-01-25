Челябинский аэропорт первым в УрФО получил третью степень ИКАО «слепая посадка» — самолеты смогут садиться там при любой погоде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске после реконструкции и ребрендинга открыли новый международный аэропорт. Губернатор Алексей Текслер и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 26 января возглавили торжественную церемонию, приуроченную к 75-летию отечественной атомной промышленности, передает корреспондент URA.RU. Воздушной гавани присвоено имя отца отечественной атомной отрасли и уроженца региона Игоря Курчатова.

«До сих пор к авторитету, работам, духу Курчатова относятся с глубочайшим уважением. Здесь сам бог велел назвать аэропорт его именем, и не только потому, что он родился в Челябинской области. Регион — неотъемлемая часть атомного проекта», — подчеркнул глава Росатома.

Алексей Текслер (слева) и Алексей Лихачев (справа) открыли новый этап в работе челябинского аэропорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Аэропорт заработал в конце 2019 года, но сегодня мы открываем его в обновленном стиле. До строительства нового терминала мы испытывали сложности в развитии авиаперевозок, сейчас аэропорт готов принять в несколько раз больше пассажиров — минимум 2,5 млн», — добавил челябинский губернатор. По его словам, весной планируется завершить реновацию международного терминала.

Логотип воздушной гавани представляет собой стилизованную модель атома, с которой совпадает по силуэту самолет — его контур выделен на орбиталях электронов. Частью декоративного оформления здания стали рукописи Игоря Курчатова и великих физиков, специальные устройства демонстрируют видео о жизни и работе ученого. Пассажиры в зале ожидания смогут зарядить гаджеты с помощью инсталляции «Зарядись от атома». Для навигации в здании появится технология дополненной реальности: вслед за летящим нейтроном пассажир сможет проследовать к «ядру атома», то есть к нужной стойке регистрации или выходу на посадку. Также в аэропорту открыт кинозал.

Над дизайном работали больше года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажиры смогут посмотреть ролики о жизни и работе ученого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Технические детали «вписаны» в необычное оформление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В оформлении использованы рукописи «отца советской атомной бомбы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU