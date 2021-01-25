Центр международной торговли Екатеринбурга отказались банкротить

ЦМТЕ являлся убыточным предприятием с 2015 года Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области отказал собственникам Центра международной торговли Екатеринбург (ЦМТЕ) в банкротстве учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе арбитража.

«Во введение процедуры наблюдения ООО „Центр международной торговки Екатеринбург“ отказано. Производство по делу прекращено. У кредиторов есть возможность обжаловать судебный акт в апелляционном производстве. В случае если кто-то из кредиторов предъявит желание признать организацию банкротом, будет подано новое заявление. Оно будет рассматриваться новым заявлением», — уточнили в пресс-службе суда.

Уточнить причины решение судьи на момент публикации не удалось. Мотивировочная часть будет опубликована в течение семи рабочих дней. Получить оперативный комментарий от ЦМТЕ не удалось. Там отказались от ответов на вопросы журналиста URA.RU.

Иск о признании ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» было подало в Арбитражный суд в ноябре 2020 года. Заявление о банкротстве подала сама компания. В материалах дела сообщается, что у ЦМТЕ имеется долг в 92,8 млн рублей. В результате в октябре Федеральная налоговая служба требовала приостановить операции по счетам центра. По данным финансовой отчетности, ЦМТЕ являлся убыточным предприятием с 2015 года. По итогам 2019 года чистый убыток компании составил 9,6 млн рублей.

Собственником Центра международной торговли Екатеринбурга является ООО «Гранит XXI век». Компания летом 2020 года была признана банкротом. У «Гранит XXI век», в свою очередь, три владельца — Владимир Титов (34%), Анатолий Сысоев (33%) и «Эссет менеджмент» депутата Заксобрания Свердловской области Александра Серебренникова (33%).