ХМАО получит рекордное количество вакцины от коронавируса

В ХМАО к концу февраля поступит 109 тысяч доз «Спутника V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за неделю поступит 40 тысяч доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в феврале планируется получить еще более 70 тысяч доз. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«20 тысяч доз вакцины уже поступило в округ в начале недели, до конца недели ожидаем поступление еще 20 тысяч. Это самая большая поставка вакцины в ХМАО, до этого совокупно было поставлено 7 тысяч 242 дозы. Вся производственная вакцина распределяется по регионам пропорционально числу жителей», — говорит в депздраве.

На заседании оперативного штаба губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, что привиться смогут все желающие. Для удобства в округе будет увеличено количество выездных прививочных бригад и мобильных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО обсуждают принудительную вакцинацию. В список тех, кому прививку от коронавируса будут делать в обязательном порядке, войдут нефтяники и пожилые люди.