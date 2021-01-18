В ХМАО рассказали кому не избежать вакцинации от коронавируса

Обязательной вакцинация станет тысяч югорчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нефтяники и пожилые люди войдут в список тех, кому прививка от коронавируса будет ставиться в обязательном порядке. Об этом во время заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«Вот-вот будет подписано постановление главного федерального санитарного врача РФ, где будут определены контингенты, которые подлежат обязательной вакцинации [от коронавируса]. Это лица старших возрастов, это контингент закрытых учреждений, это работники промышленных предприятий», — заявила Кудрявцева, сделав анонс документа, который разрабатывается Федеральным Роспотребнадзором.

Так санитарный врач ответила на вопрос губернатора ХМАО Натальи Комаровой о том, может ли работодатель требовать от сотрудников постановки вакцины. По словам Комаровой, заявление Кудрявцевой идет вразрез с текущими законами. «Ваша позиция сейчас несколько сужает рамки населения, для которых это вопрос добровольности», — прокомментировала Комарова, но Кудрявцева парировала: документ пока не подписан. Точку в диалоге поставила губернатор. «В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты Федерального значения, которые определят категорию граждан, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», — заявила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский назвал фейком информацию о принудительной вакцинации медработников. Любой врач, которого заставляют прививаться, может сообщить ему об этих фактах лично.