Тюменцы попросили Путина починить им тротуар

Проблему разбитого тротуара горожане решили поднять на уровне президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ялуторовска обратились в приемную Владимира Путина в Тюменской области, с просьбой починить тротуар на одной из улиц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО. Вопросом граждан занялся заместитель полпреда Владимира Якушева Александр Калиберда.

«Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, по поручению главы государства. Вопросы, требующие решения, поступили в приемную президента в Тюменской области. Один из них касался ремонта тротуара в Ялуторовске», — рассказали URA.RU в пресс-службе уральского полпредства.

Речь шла о пешеходной дорожке по улице 1-я Кирпичная до пересечения с Северной, построенной еще в советские времена. Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента, участок обновят до 1 сентября. Причем ремонт затронет не только тротуар, но и дорогу в целом. Деньги на эти цели — 453 тысячи рублей — заложены и будут выделены из бюджета Ялуторовска.

Это не первый случай, когда жители Тюменской области вынуждены обращаться к президенту по вопросам местного значения. Ранее жительница села Каскары в рамках прямой линии попросила главу государства решить вопрос с некачественной водой.