Сенатор предложил поместить портрет Путина на деньги

Лицо президента РФ Владимира Путина нужно поместить на пятитысячной купюре. Такой идеей поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
«Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры изображение Владимира Путина», — цитирует депутата издание «Говорит Москва». Он также отметил, что изображение рабов на купюрах увеличивает напряжение в обществе. В пример политик привел предложение Минфина США изменить дизайн 20-долларовой купюры. Вместо седьмого президента США Эндрю Джексона туда захотели поместить сторонницу отмены рабства в США Гарриет Табмен, напоминает телеканал 360.
Ранее из-за пандемии коронавируса россиян попросили отказаться от наличных денег и больше пользоваться пластиковыми картами. Выяснилось, что коронавирус сохраняется на купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов.
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