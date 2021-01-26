Аналитики назвали любимое авто чиновников и бизнесменов в России

По итогам 2020 года самыми популярными легковыми машинами среди российских чиновников и юридических компаний стали авто марки УАЗ, передает аналитическое агентство «Автостат». В беседе с URA.RU президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Владимир Моженков объяснил, что такой интерес к отечественному бренду обусловлен падением доходов россиян.
По данным «Автостата», в 2020 году корпоративные клиенты и региональные администрации в России купили 217,6 тысяч легковых авто. Больше половины (51,3%) этих покупок пришлось на транспорт Ульяновского автомобильного завода. Конкуренцию УАЗ составили Porsche (37,4%), Land Rover (37,3%) и BMW (35%). Моженков не удивился, что бизнесмены элитным иномаркам предпочитают отечественные авто.
«Это логично, все нормально. Считаю, что автомобильный рынок является одним из индикаторов, который отражает состояние российской экономики и благосостояния граждан. Поэтому выбирают самые дешевые, самые бюджетные автомобили. У УАЗа хорошее будущее: при сопоставлении „цена-качество“ они могут дать очень хорошее предложение», — уверен президент Ассоциации российских автодилеров.
Партнер агентства «Автостат», автообозреватель Игорь Моржаретто нашел другую причину популярности УАЗ. По его словам, дорогостоящие иномарки обычно покупают в Москве, а регионы довольствуются российскими легковыми авто. «В прошлом году были активные закупки, причем опережающие на 2021 год, среди региональных администраций. В Верхней Пышме, условно, не Mercedes покупают. На что есть деньги, то и покупают», — сказал URA.RU Моржаретто.
Ранее стало известно, что в США будут продавать американскую версию российского внедорожника УАЗ «Патриот». Автоэксперты назвали его бюджетным и надежным, как танк.
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