Аналитики назвали любимое авто чиновников и бизнесменов в России

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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, лесная охрана, департамент лесного хозяйства, лесничества свердловской области, лесопатрульная техника
Юридические компании и госслужащие предпочитают покупать машины бренда УАЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам 2020 года самыми популярными легковыми машинами среди российских чиновников и юридических компаний стали авто марки УАЗ, передает аналитическое агентство «Автостат». В беседе с URA.RU президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Владимир Моженков объяснил, что такой интерес к отечественному бренду обусловлен падением доходов россиян.

По данным «Автостата», в 2020 году корпоративные клиенты и региональные администрации в России купили 217,6 тысяч легковых авто. Больше половины (51,3%) этих покупок пришлось на транспорт Ульяновского автомобильного завода. Конкуренцию УАЗ составили Porsche (37,4%), Land Rover (37,3%) и BMW (35%). Моженков не удивился, что бизнесмены элитным иномаркам предпочитают отечественные авто.

«Это логично, все нормально. Считаю, что автомобильный рынок является одним из индикаторов, который отражает состояние российской экономики и благосостояния граждан. Поэтому выбирают самые дешевые, самые бюджетные автомобили. У УАЗа хорошее будущее: при сопоставлении „цена-качество“ они могут дать очень хорошее предложение», — уверен президент Ассоциации российских автодилеров.

Партнер агентства «Автостат», автообозреватель Игорь Моржаретто нашел другую причину популярности УАЗ. По его словам, дорогостоящие иномарки обычно покупают в Москве, а регионы довольствуются российскими легковыми авто. «В прошлом году были активные закупки, причем опережающие на 2021 год, среди региональных администраций. В Верхней Пышме, условно, не Mercedes покупают. На что есть деньги, то и покупают», — сказал URA.RU Моржаретто.

Ранее стало известно, что в США будут продавать американскую версию российского внедорожника УАЗ «Патриот». Автоэксперты назвали его бюджетным и надежным, как танк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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