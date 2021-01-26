Мошенники научились красть данные пользователей TikTok

В социальной сети TikTok обнаружен способ, которым могут воспользоваться мошенники для получения персональных данных пользователей. Он связан с синхронизацией контактов из телефонной книги и функцией приложения «Найти друзей», сообщили специалисты компании в сфере IT-безопасности Check Point Software Technologies.
«Пользователь приложения синхронизирует свои телефонные контакты, чтобы находить людей из этого списка в TikTok. Проще говоря, в приложении есть функция связывать данные профиля пользователей с их номерами телефонов. Из-за этого злоумышленники могут получить доступ к дополнительной информации пользователя», — говорится в публикации.
Злоумышленники могут успешно войти в приложение, обходя все системы безопасности, и нарушить конфиденциальность пользователя. В конечном итоге такая уязвимость приведет к созданию баз данных пользователей и их списка контактов. Специалисты компании уже направили эту информацию разработчикам социальной сети TikTok, передает телеканал 360.
Ранее TikTok запустил новую функцию для пользователей. У них появилась возможность делать покупки во время просмотра рекламы в форме коротких видео.
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