Арестован обвиняемый в наезде на полицейского на митинге в Москве

В Москве на два месяца арестовали Евгения Есенова, обвиняемого в наезде на представителя правопорядка во время несогласованной акции протеста 23 января. Такую информацию сообщили представители Пресненского суда.
«Суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Есенова Евгения Анатольевича», — цитирует ТАСС пресс-службу суда. Есенов обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Максимальный срок наказания по данной статье — 5 лет лишения свободы. Он арестован до 24 марта, пишет RT.
В автомобиле, за рулем которого был обвиняемый, находились участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Позже сотрудники полиции задержали на митинге Марию Алехину и третью участницу группы — Маргариту Флорес.
В Москве 26 января, кроме Есенова, задержали еще одного участника несогласованных акций протеста. Он несколько раз ударил полицейского по голове.
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