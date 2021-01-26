В ЯНАО авария парализовала работу колл-центра по коронавирусу

В Новом Уренгое из-за коммунальной аварии парализовало работу колл-центра по коронавирусу — случился порыв коммуникаций в центральной серверной города. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской ЦГБ.
«Работа колл-центра времена приостановлена. Специалисты управления информатизации администрации города сейчас заняты устранением последствий аварии», — говорится в сообщении больницы в их официальном Instagram.
Для удобства горожан в своем Instagram пресс-служба Новоуренгойской ЦГБ опубликовала целый список номеров, по которым можно вызвать врача на дом или записаться на прививку от COVID-19.
На Ямале за прошлые сутки коронавирусом заразились 75 человек. Также округ за один день переместился с 10 на девятое место по числу умерших от этой болезни в России.
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