В ЯНАО авария парализовала работу колл-центра по коронавирусу

В Новом Уренгое не работает колл-центр по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое из-за коммунальной аварии парализовало работу колл-центра по коронавирусу — случился порыв коммуникаций в центральной серверной города. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской ЦГБ.

«Работа колл-центра времена приостановлена. Специалисты управления информатизации администрации города сейчас заняты устранением последствий аварии», — говорится в сообщении больницы в их официальном Instagram.

Для удобства горожан в своем Instagram пресс-служба Новоуренгойской ЦГБ опубликовала целый список номеров, по которым можно вызвать врача на дом или записаться на прививку от COVID-19.

На Ямале за прошлые сутки коронавирусом заразились 75 человек. Также округ за один день переместился с 10 на девятое место по числу умерших от этой болезни в России.