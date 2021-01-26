26 января 2021
25 января 2021

В ЯНАО авария парализовала работу колл-центра по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое не работает колл-центр по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое из-за коммунальной аварии парализовало работу колл-центра по коронавирусу — случился порыв коммуникаций в центральной серверной города. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской ЦГБ.

«Работа колл-центра времена приостановлена. Специалисты управления информатизации администрации города сейчас заняты устранением последствий аварии», — говорится в сообщении больницы в их официальном Instagram.

Для удобства горожан в своем Instagram пресс-служба Новоуренгойской ЦГБ опубликовала целый список номеров, по которым можно вызвать врача на дом или записаться на прививку от COVID-19.

На Ямале за прошлые сутки коронавирусом заразились 75 человек. Также округ за один день переместился с 10 на девятое место по числу умерших от этой болезни в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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