Депутат из ХМАО сложила полномочия из-за кризиса в думе

Депутат Светлана Руденко отказывается от своего статуса, но не исключает, что будет баллотироваться в следующий созыв думы Пыть-Яха Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы Пыть-Яха Светлана Руденко написала заявление о сложении с себя полномочий народного избранника из-за кризиса внутри представительного органа власти. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Руденко.

«Работа, в принципе, парализована и развалена руководством думы. Считаю бесперспективно оставаться в этом созыве. Обязательства есть, а выполнить их невозможно. Никакие депутатские комиссии не работают, нет взаимодействия с председателем думы [Пыть-Яха Олегом Шевченко]. Поэтому я приняла решение отказаться от статуса депутата. Но продолжу заниматься общественной деятельностью», — объяснила свое решение Руденко. Она также добавила, что принять решение об ее отставке депутаты Пыть-Яха должны на ближайшие заседании думы.

Другой депутат городской думы Пыть-Яха, который предпочел остаться анонимным, подтвердил слова Руденко о наличии кризиса внутри представительного органа власти. «Когда кто-то из народных избранников обращается в аппарат думы для получения каких-то юридических консультаций, то нам говорят, что их руководитель Шевченко и все вопросы нужно решать через него. Вот в таких дрязгах мы, судя по всему, и доработаем до конца созыва, который наступит осенью». Спикер думы Пыть-Яха не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Пыть-Яха пытались лишить полномочий спикера местной думы, основываясь на результатах антикоррупционной экспертизы. Шевченко в ответ подал в суд на региональных чиновников.