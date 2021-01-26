В крупном городе ЯНАО создадут новый департамент

Начальники управлений поборются за место руководителя нового департамента Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое создадут еще одно подразделение — Департамент социальной политики (ДСП). Об этом URA.RU рассказал близкий к мэрии источник. Он пояснил, что увеличение числа кадров не прогнозируется, но в некоторых подразделениях ожидают сокращение затрат на содержание работников.

«Оптимизация коснется и начальников управлений. Место в команде ДСП не нашлось и пенсионеру молодежной политики Оксане Реймер. Стало известно, что на ее должность подыскивают руководителя новой формации. Но имя кандидата держат в тайне. Также неизвестно, кто займет место руководителя одного из самых крупных департаментов газовой столицы», — сообщил URA.RU инсайдер. Источник добавил, что начальники управлений надеются занять должность руководителя ДСП, так как в зарплате явно все потеряют.

Также, депутат городской думы Александр Сергиенко на своей странице в Instagram рассказал, кто будет входить в новое подразделение: «Департамент будет создан путем реорганизации и объединения управлений, курирующих вопросы молодежи и общественности, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта», — поделился депутат.

В мэрию Нового Уренгоя был направлен запрос с просьбой дать комментарий. Агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в территориальное управление администрации Нового Уренгоя по Коротчаево назначили нового начальника. Им стала Юлия Гарибова, которая ранее занимала пост руководителя МУП «УГХ».