В Новом Уренгое нашли главу важного района

Главой Коротчаево стала директор МУП «УГХ» Юлия Гарибова Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Начальником территориального управления администрации Нового Уренгоя по Коротчаево стала Юлия Гарибова, сообщили URA.RU в мэрии газовой столицы. Ранее чиновница занимала пост директора МУП «Уренгойское городское хозяйство».

«Назначена на пост начальник территориального управления в Коротчаево», — сообщили в пресс-службе мэрии. До назначения в Коротчаево Юлия Гарибова занимала пост руководителя МУП «УГХ», ранее она занимала пост директора ООО «Инженерно-строительная компания» — крупного подрядчика администрации города в области строительства, работала в системе

Ранее сообщалось, что бывшая глава территориального управления района Коротчаево Людмила Емельянова покинула свой пост в октябре 2020 года. Официально чиновница ушла в отставку из-за переезда в другой регион, однако за несколько месяцев до этого источники URA.RU утверждали, будто Емельянова якобы имеет отношение к коррупционным схемам при переселении из аварийного жилья.

При этом кадровые перестановки в администрации Нового Уренгоя до сих пор не завершены. С осени прошлого года мэр Андрей Воронов так и не определился с кандидатурой заместителя по экономике, вакантной остается и должность директора департамента образования — на эту должность ожидали назначения экс-спикера гордумы Марины Аввакумовой, но назначения так и не случилось.