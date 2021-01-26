Власти Сургута предрекают новые скандалы на выборах мэра

Новые кандидаты на пост главы Сургута могут приносить документы в конкурсную комиссию на следующей неделе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Повторное проведение процедуры выборов главы Сургута может обернуться новыми скандалами и судебными разбирательствами. Такой прогноз во время депутатских слушаний сделал депутат городской думы Василий Птицын, передает корреспондент URA.RU.

С учетом того, что происходит сейчас, как наши коллеги себя ведут по депутатскому корпусу… Второй этап [работы конкурсной комиссии], собеседование, какие образом будет определяться победитель? Может, какие-то критерии определим? Складывается такое ощущение, что спорных вопросов и судебных исков будет больше после второго этапа, чем после первого», — предположил Птицын, обращаясь к председадетелю думы Сургута Надежде Краснояровой.

Спикер представительного органа власти согласилась, что изменения в регламент выборов мэра необходимо внести, но эту работу необходимо будет провести на перспективу. «В настоящий момент мы ничего сделать не можем, потому что надо сначала менять порядок, а потом проводить выборы», — отметила Красноярова. Она также проинформировала депутатов о том, что прием документом от кандидатов на пост мэра Сургута стартует 31 января. Работа конкурсной комиссии назначена на 20 февраля. А заседание городской думы, где и должна быть определена кандидатура градоначальника, состоится 26 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что с первого раза выборы главы Сургута не состоялись. Конкурсная комиссия допустила к финальному этапу лишь одного кандидата, у всех остальных нашлись ошибки в заполнении документов. Теперь один из экс-претендентов на пост мэра Евгений Барсов пытается оспорить это решение в сургутском городском суде.