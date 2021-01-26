26 января 2021
25 января 2021

Прокуратура: пермский фонд капремонта создал угрозу ЧС в домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания, дом Исламова, капитальный ремонт
Прокуратура обязала подрядчика и Фонд капремонта устранить нарушения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермский Фонд капитального ремонта создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в процессе ремонта многоквартирных домов. К такому выводу пришла прокуратура города Березники. Надзорный орган провел проверку Фонда и подрядчика «ДСТ-Строй», с которым у него был заключен контракт на ремонт 50 домов в городе. Выяснилось, что организация «ДСТ-Строй» не выполнила в срок необходимые ремонтные работы.

«Формальный подход к проведению работ, отсутствие надлежащего контроля со стороны регионального оператора […] создают угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, в связи с расположением систем теплоснабжения в чердачных помещениях [домов], — рассказала порталу bb59.ru старший помощник прокурора города Наталья Аксенова. Прокуратура внесла представления организациям о незамедлительном устранении выявленных нарушений.

В пресс-службе Фонда капремонта URA.RU пояснили, что рассмотрят требование прокуратуры Березников в установленном законом сроки. Регоператор также отметил, что неоднократно предупреждал подрядчика о необходимости соблюдения сроков ремонта и содержании объектов в нормативном состоянии. «За каждый просроченный день подрядчик выплачивает штрафы, кроме этого весь ущерб, нанесенный собственности жильцов будет возмещен компанией «ДСТ-Строй».

Подрядчик должен завершить все работы на объектах непозднее 30 сентября 2021 года, добавили в Фонде. URA.RU рассказывало также о пермяках, которых пять лет незаконно заставляли уплачивать взносы в Фонд капитального ремонта. После вмешательства прокуратуры собственникам произвели перерасчет платежей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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