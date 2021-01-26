В ХМАО судят строителя, обманувшего дольщиков

Бизнесмена подозревают в особо-крупном мошенничестве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генерального директора компаний «ДСК-2», «Юганскстрой» и «Новострой» Олега Зырянова подозревают в мошенничестве при строительстве трех жилых домов в Нефтеюганске. В прокуратуре считают, что он похитил более 28 миллионов рублей, принадлежавших дольщикам.

«Установлено, что в с 2017 по 2020 годы обвиняемый при строительстве трех жилых домов, расположенных в Нефтеюганске, использовал более 28 миллионов рублей, инвестированные участниками долевого строительства, однако взятые на себя обязательства не исполнил, причинив [дольщикам] имущественный ущерб», — считают в прокуратуре ХМАО, добавляя, что обвиняемый частично возместил ущерб на сумму свыше 23 миллионов рублей.

В отношении Зырянова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Потерпевшими по уголовному делу признаны 17 человек и администрация Нефтеюганска. Сам Зырянов сначала ответил на звонок журналиста URA.RU, но попросил перезвонить позже, а затем перестал отвечать на звонки.

Ранее URA.RU сообщало, что дольщики жилищного комплекса «Любимый» из Сургута неоднократно выходили на митинги из-за проблем с окончанием строительства домов. Многоэтажки планировалось достроить в 2019 году.