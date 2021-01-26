В Екатеринбурге задержанным на акции Навального грозят штрафы

Задержания участников акции происходили в ее конце Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Людям, задержанным 23 января на митинге в Екатеринбурге в поддержку блогера Алексея Навального, грозят наказания от штрафа до ареста и обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили два независимых источника.

По данным «ОВД-инфо», в Екатеринбурге задержали порядка 22 человек по итогам шествия 23 января, включая двух административно арестованных — Алексея Гресько, главу штаба Навального в Екатеринбурге и Евгения Мехонцева, влезшего на дерево в сквере у Театра драмы. «Еще пять человек задержанных в других городах Свердловской области», — уточнили в организации.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, к нему за помощью обратились четыре человека, задержанные силовиками в конце акции. «Еще не назначены рассмотрения дел. Я все еще не знаю куда [в какой суд] их передадут. Кроме протокола будем знакомиться с административным материалом», — рассказал URA.RU Бушмаков.

Полицейские составили протоколы по частям 2 и 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации публичного мероприятия). В первом случае предусмотрено наказание от 20 до 30 тысяч рублей штрафа, обязательные работы до 50 часов, либо арест до 10 суток, во втором — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, либо обязательные работы до 40 часов.

Протестная акция прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо», завершилось в сквере у Театра драмы. Поначалу полиция и ОМОН Росгвардии просто наблюдали, затем начались задержания. Катализатором силового метода и разгона участников акции могли стать провокации, брошенные в силовиков дымовая шашка и снежки. Юристы обратили внимание на странности в оформлении протоколов.