В задержаниях протестующих в Екатеринбурге появились странности

Большинство участников акции уже расходились, когда начались задержания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Задержания граждан в Екатеринбурге, участвовавших в акции в поддержку политика-оппозиционера Алексея Навального, проходили в одном районе города, а оформления административных протоколов и судебные процессы в другом. На такие нестыковки обратили внимание собеседники URA.RU из числа общественников.

Источник URA.RU в силовой среде обратил внимание, что задержанные активисты были доставлены не в Верх-Исетский отдел полиции (митинг был в этом районе) и не в Кировский (где начиналось шествие), а в Ленинский, которым временно руководит замначальника УМВД РФ по Екатеринбургу по охране общественного порядка Александр Дмитриев. «Возможно, это связано с желанием [властей] оформить протоколы грамотно. В Верх-Исетском отделе, как и в Кировском, с этим могли быть проблемы», — объяснил инсайдер.

В день шествия 23 января силовики задержали от 14 до 20 человек в сквере возле Театра драмы, расположенном на территории Верх-Исетского района города. «Граждан доставляли в отделы полиции № 5 и № 9, где и оформлялись протоколы об административном нарушении. Пятый отдел находится в Ленинском районе, девятый — в Верх-Исетском», — поделился собеседник. При этом все административные процессы и принятие решений прошли в Ленинском районе, добавил инсайдер.

«Общее правило говорит о том, что административное правонарушение рассматривается по месту его совершения, составляется протокол, соответственно, суд должен быть также по месту совершения. Указанных действий [полиции], я не очень понимаю и не считаю их законными. Но я охотно верю, что суды считают иначе», — поделилась мнением с агентством юрист Юлия Федотова.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев по теме.

Протестная акция прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо», завершилось в сквере у Театра драмы. Поначалу все было спокойно, полиция и ОМОН Росгвардии просто наблюдали, затем начались задержания. По некоторым данным катализатором силового метода и разгона участников акции стали провокации, брошенная в силовиков дымовая шашка и снежки.