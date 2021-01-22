В Екатеринбурге начались столкновения активистов с полицией

Полицейские со щитами пытаются выдавить протестующих из сквера у Театра драмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Полицейские начали вытеснять протестующих из сквера у Театра драмы. Активисты стали бросаться снегом в ответ. Также в сторону сотрудников полиции полетели дымовые шашки и петарды, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Начали выталкивать протестующих спустя час после начала акции. Начались столкновения. Протестующие стали кидать снегом в полицейских, пытаться вытащить своих. Нескольких задержали», — сообщил корреспондент URA.RU. Очевидцы говорят как минимум о четырех задержанных, среди которых мог оказаться художник Тимофей Радя. По неподтвержденной информации, среди протестующих было три провокатора. Сотрудники силовых ведомств начали выдавливать протестующих из сквера со щитами в руках. Предположительно, столкновения начались после первого задержания.

Глава штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько призвал протестующих не вступать в прямые контакты с полицейскими. Также в штабе открестились от людей, которые запустили дымовые шашки в полицейских, назвав их провокаторами.

URA.RU не удалось получить комментарий ГУ МВД по Свердловской области. Там сообщили, что все данные будут предоставлены после завершения акции. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области не ответили на звонок корреспондента.

Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за того, что у блогера не было объективных причин пропускать явку в правоохранительных органах. О завершении лечения пациента клиника Charite сообщила в сентябре, однако он продолжил оставаться в Германии. В связи с этим Навального объявили в розыск. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 тысяч граждан России.

Обновлено 16:28:

Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что полицейские вытеснили протестующих на лед городского пруда. Задержаны еще несколько человек. Другие активисты покидают митинг.